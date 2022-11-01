В салехардском Центре физической культуры и спорта завершился ремонт спортзала

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершился масштабный ремонт спортзала Центра физической культуры и спорта, распложенного по ул. Республики, 123. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Дополнительно обшили стены сайдингом, за счет этого помещение стало более теплым, а внутри - покрасили в белый цвет. Установили комфортные раздевалки, сделали душевые. Благодарю губернатора нашего округа Дмитрия Артюхова за поддержку в проведении модернизации, - сказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

Фото: администрация Салехарда

Кроме того, специалисты покрыли крышу и заменили лампы на более мощные и энергосберегающие.

Ремонт в помещении началась в мае, как только завершился спортивный сезон. Площадь работ составила более 700 квадратных метров.

- Мы очень рады вернуться в обновленный зал. Он стал светлым, уютным. Появились новые раздевалки, оборудование, душевые. Стало очень комфортно, - поделилась впечатлениями тренер по волейболу Марина Едгорова.