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НовостиОбщество1 ноября 2022 2:12

В Аксарке стартовали учебно-тренировочные сборы для школьников «Казачата Приуралья»

Об этом рассказа глава муниципалитета Иван Сакал
Денис Михайлов
Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В селе Аксарка торжественно открыли учебно-тренировочные сборы для школьников «Казачата Приуралья». Как рассказа глава муниципалитета Иван Сакал, их цель - привить юным жителям культуру казачества, возродить его традиции и уклад жизни.

Участие в мероприятии примут 40 ребят. Им предстоит насыщенная программа: история и духовные основы казачества, обучение традиционным казачьим видам боевых искусств, навыкам владения шашкой и нагайкой, фланкировка, спортивная подготовка и основы здорового образа жизни, а также культурные мероприятия.

- Уверен, наши школьники покажут себя достойно и станут достойными продолжателями традиций предков, - отметил управленец.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в красноселькупской школе впервые открылся класс юнармейцев - 6«Б», состоящий из 14 мальчиков и 8 девочек.