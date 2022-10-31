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НовостиПроисшествия31 октября 2022 12:32

В Лабытнанги осудят двух подростков, совершивших квартирную кражу

Они залезли в квартиру через окно
Денис Михайлов
Фото представлено КП

Фото представлено КП

В Лабытнанги осудят двух несовершеннолетних юношей, совершивших квартирную кражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 8 июля 2022 года двое подростков проникли через окно на первом этаже в квартиру местного жителя, чтобы совершить кражу. Воспользовавшись тем, что никого не было дома, парни вынесли из дома ценные вещи, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге ущерб, причиненный злоумышленниками, составил более 26 тысяч рублей, что является для потерпевшего значительным размером.

В ходе предварительного следствия юноши раскаялись в содеянном и вернули похищенные вещи, но было уже поздно.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины подростков. В связи с этим уголовное дело направлено прокурору.