Жителей Ноябрьска и Муравленко ждут сразу пять «Ямальских встреч»

Фото: Правительство ЯНАО

В регионе продолжается реализация проекта «Ямальские встречи». Следующими, кто встретятся с именитыми гостями, станут жители Ноябрьска и Муравленко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в День народного единства в Ноябрьске пройдет встреча с известным русским писателем и литературоведом Евгением Водолазкиным, судмедэкспертом Бюро Судебно-медицинской экспертизы Москвы Алексеем Решетуном, а также с основателем стартапа NOLI Music inc для людей с ограниченными возможностями, победителем ежегодного рейтинга журнала Forbes «30 до 30» Денисом Гончаровым. (12+)

А 5 ноября жители Муравленко пообщаются с Денисом Гончаровым и российским научным журналистом и медицинским блогером Алексеем Водовозовым.

Для ямальцев, которые не смогут присоединиться к диалогу очно, будет организована онлайн-трансляция.

Следующая встреча запланирована 16 декабря в Надыме. Пока имена знаменитых гостей держатся в секрете.