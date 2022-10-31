В Надымском районе перевернувшийся погрузчик насмерть придавил водителя

Фото: ОМВД России по Надымскому району

В Госавтоинспекции Надымского района рассказали подробности трагического ДТП, случившегося 28 октября вблизи крестьянско-фермерского хозяйства.

- Установлено, что 45-летний водитель погрузчика DM-34 «Волжанин», двигаясь задним ходом, угодил колесом в искусственно созданной ров, из-за чего транспорт опрокинулся на левую сторону. В результате случившегося мужчину придавило кабиной, он скончался до приезда скорой помощи, - рассказали в ведомстве подробности аварии.

Также в Госавтоинспекции сообщили, что водителя проверят на состояние опьянения. Для этого у погибшего северянина взяли специальный анализ.

Фото: ОМВД России по Надымскому району

Напоминаем, что в это же день в районе произошло еще одно ДТП. На 4 километре дороги Надым - Аэропорт столкнулись автомобили «Chevrolet» и «Hyundai». Серьезно пострадал один человек.