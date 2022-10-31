В отдаленном поселке Надымского района появится аллея городов-героев

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Благодаря проекту «Уютный Ямал» в Надымском районе появляются новые благоустроенные места. Как рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, масштабные преображения ждут поселок Заполярный. Там обустроят территорию у мемориала «Вечная память».

- В Заполярном началась реализация первого этапа проекта «Уютный Ямал» - обустройство территории у мемориала «Вечная память». Проектом предусмотрена аллея городов-героев, на которой установлен баннер, 13 памятных стел и освещение. Второй этап реализуем в 2023 году, - сказал управленец.

А вот в поселке Ягельный уже появилась новая прогулочная зона «Сказочная аллея». Строить ее начали также в этом году.

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

- Брусчатка, светодиодные композиции, фигуры людей и животных, скамейки - все это появилось здесь для того, чтобы радовать жителей, - отметил глава района.