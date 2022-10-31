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НовостиОбщество31 октября 2022 9:55

На Ямале энергетики повысили надежность электроснабжения 500 тысяч жителей

Источник:kp.ru
Фото: «Россети Тюмень»

Фото: «Россети Тюмень»

В Ямало-Ненецком автономном округе энергетики завершили тепловизионную диагностику более 130 подстанций. Проведение обследований позволило энергокомпании устранить скрытые дефекты оборудования и повысить надежность электроснабжения более 500 тысяч жителей Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска и нефтегазодобывающих предприятий Арктического региона.

«Россети Тюмень» используют 25 промышленных тепловизоров, самый современный из которых фиксирует разницу температур до 0.02°С.

Для исключения влияния на результаты измерения солнечной радиации, нагревающей диагностируемые объекты, работы проводят в облачную погоду или в темное время суток. В текущем году ямальские энергетики обнаружили всего 30 скрытых дефектов.

Отметим, что проведение профилактических мероприятий во время ремонтной кампании стало частью комплексной работы «Россети Тюмень» по подготовке электросетевого комплекса Ямала к периоду пиковых нагрузок.