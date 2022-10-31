Фото: администрация Салехарда

В Салехарде простились с Евгением Яптиком, погибшим в спецоперации на Украине. Сегодня, 31 октября, в окружной столице прошли панихида и похороны. В последний путь героя проводили под залпы военного салюта.

Фото: администрация Салехарда

Напоминаем, что на фронте Евгений был старшим наводчиком минометного взвода мотострелкового батальона. Весть о его смерти пришла 22 октября.

Родом Евгений был из поселка Новый Порт, окончил Ямальский многопрофильный колледж. Будучи открытым и честным парнем, он пошел служить по контракту в самом начале специальной военной операции.

Фото: администрация Салехарда

Несколько недель назад в Салехарде простились с еще одним погибшим бойцом - рядовым контрактной службы Ниджатом Бабаевым. Он честно выполнил свой долг и до конца остался верным присяге.