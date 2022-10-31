Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 октября 2022 года увеличилось на 19 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 19 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 587.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 049 ямальцев.

В России выявлен 5 781 человек с COVID-19, госпитализирован - 491. Всего в стране зарегистрировано 21 429 506 случаев. Излечились от коронавируса 7 073 человека, скончались - 71.