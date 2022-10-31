Жительница Губкинского перевела мошенникам 10 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для обмана аферисты использовали старую схему про оформленный кредит.

- Установлено, что заявительнице позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он пояснил, что от имени заявительницы был взят кредит, а для его погашения необходимо перевести такую же сумму на безопасный счет. Не заподозрив обмана, потерпевшая перечислила более 10 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не переводить деньги на неизвестные счета по указанию злоумышленников.