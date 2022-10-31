Вор, залезший в квартиру пенсионерки из Муравленко, вернул ей деньги за испорченную дверь Фото: Вера Зенина

Вор, залезший в квартиру пенсионерки из Муравленко, вернул ей деньги за испорченную дверь. Такое решение вынес городской суд.

- Установлено, что 30 апреля 2022 года 44-летний горожанин проник в квартиру женщины, повредив двери и замок. Прокуратура города вместе с уголовным делом направила в суд иск о компенсации причиненного потерпевшей материального и морального вреда, - рассказали в городской прокуратуре.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), назначив ему наказание в виде исправительных работ. Также, по требованию прокурора, с виновника взыскано 11 тысяч рублей в пользу пенсионерки.

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