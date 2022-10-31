Водяные бочки в аэропорту Нового Уренгоя расписали национальными узорами

Фото: аэропорт Нового Уренгоя

В аэропорту Нового Уренгоя появился необычный арт-объект - мурал, нанесенный на емкости для воды. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, оформление резервуаров входит в перечень запланированных работ по благоустройству территории.

Две емкости объемом 700 кубометров каждая оформлены традиционным национальным орнаментом, обозначающим оленьи рога, а в нижней части используется прием с отражением в воде. Также на бочках есть надпись «Вода/ви’’», «ви’’»,что в переводе с ненецкого означает вода.

Трудилась над созданием муралов команда новоуренгойских художников из четырех человек. На работу им понадобилось восемь дней.

- Нам было важно объединить два отдельно стоящих резервуара в одну композицию и нарисовать изображение таким образом, чтобы оно неразрывно переходило с одной емкости на другую. В этом нам помогла геометричность ямальских орнаментов - они состоят из прямых линий, которые пересекаются под углом, - рассказал художник команды SPEKTR Андрей Колоколов.