В Лабытнанги школьники шьют кофты и балаклавы для мобилизованных ямальцев

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В лабытнангской школе №3 стартовал проект «Тепло наших рук для защитников Родины». В его рамках ученики шьют одежду для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации и в учебных центрах, а помогает им педагог Снежана Канашова.

- Проект объединил 15 ребят 6-10 классов, они шьют после уроков балаклавы и теплые кофты. Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено семь комплектов одежды, в планах - увеличить объем в три раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло! - сказала глава муниципалитета Марина Трескова.

Что касается семей мобилизованных, им помогают волонтеры движения #МыВместе. Например, общественники оперативно отремонтировали крыльцо дома, в котором проживает супруга одного из мобилизованных. А другой семье ребята помогают выгуливать собаку и покупают для нее корм.

- Мы по-прежнему находимся на связи с родственниками добровольцев и мобилизованных, стараемся оперативно решать все возникающие вопросы. Спасибо всем, кто так активно включился в эту работу, - поблагодарила волонтеров Марина Трескова.