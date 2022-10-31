Сто самых активных победителей «Большой перемены» приедут на Ямал

Фото: страница губернатора ЯНАО в соцсети

Сто самых активных победителей «Большой перемены» пригласил на Ямал глава региона Дмитрий Артюхов во время поездки в детский центр «Артек», где проходил финал конкурса.

Приглашение уже стало традиционным. Так, в прошлом году талантливые ребята знакомились с Сабеттой, где работает крупнейший в стране завод по производству сжиженного природного газа. Одарённая молодежь была в восторге от поездки на Крайний Север и признавались, что даже не мечтали оказаться здесь.

Теперь ребята приедут на Ямал в апреле. Их ждёт увлекательное путешествие на Ямбургское месторождение, а также знакомство с традициями и укладом жизни коренных народов севера.