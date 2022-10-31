В красноселькупской школе впервые открылся класс юнармейцев

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В красноселькупской школе «Радуга» впервые открылся класс юнармейцев - 6«Б», состоящий из 14 мальчиков и 8 девочек. Об этом рассказал глава муниципалитета Юрий Фишер.

- Такой класс в нашей школе открылся впервые. Внеурочная деятельность ребят будет направлена на военно-патриотическое воспитание: они получат азы строевой и огневой подготовок, освоят навыки туризма и будут вести активную спортивную деятельность, - сообщил управленец.

Также Юрий Фишер отметил, что ребята - юные патриоты своей Родины, не побоявшиеся сделать важный и взрослый выбор .

- Желаю юнармейцам успехов в учебе и не терять энтузиазма! - добавил глава района.