В Приуральском районе выбрали лучшего дружинника

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В Приуральском районе завершился конкурс «Лучший дружинник». Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципалитета Иван Сакал.

«Наградил лучших из лучших в новом штабе Приуральского станичного казачьего общества», - написал управленец.

По итогам конкурса места распределились следующим образом: первое место занял Смагин Андрей Владимирович - 314 баллов, второе - у Пантелеевой Татьяны Владимировны - 300 баллов, а на третьем расположилась Новопольцева Юлия Васильевна - 294 балла.

«Поздравляю участников конкурса с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов!», - подытожил Иван Сакал.