Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость30 октября 2022 10:49

В Ноябрьске ввели в эксплуатацию новое здание полиции

Официально строительство бывшего долгостроя закончено
Денис Михайлов
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Ноябрьске ввели в эксплуатацию новое здание полиции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

- Официально строительство бывшего долгостроя закончено, объект соответствуют всем требованиям стандартов российского законодательства, - прокомментировали в ведомстве.

В пятиэтажном здании площадью порядка 9,5 тысяч квадратных метров разместились дежурная часть, кабинеты для приема граждан, административные и режимные помещения, конференц-зал на 150 мест, тир и три спортзала.

Кроме того, новый корпус соединили с действующим зданием ОМВД теплым переходом.

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, новое здание полиции - одно из лучших в стране, поскольку в нем есть все необходимое для несения службы и отдыха.