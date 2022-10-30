В Надыме юные велосипедисты колесили по едва застывшему льду

Фото: "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН", соцсети

Не так давно на Ямале ударили морозы, и реки стали покрываться льдом. В связи с этим власти и спасатели регулярно напоминают жителям об опасности, которую таит тонкий лед, но местной детворе все нипочем, сообщает «МК Ямал».

Так, в Надыме два ребенка выехали на велосипедах на только что застывший водоем. Пост об этом появился в сообществе «Злой и добрый надымчанин» соцсети «ВКонтакте».

«Район Олимпийский. Дети на льду», - говорится в записи.

На фото видно мальчишек, один из которых активно колесит по льду.

Фото: "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН", соцсети

В комментариях к этому сообщению многие люди написали, что вместо того, чтобы фотографировать «героев», автору нужно было выгнать их со льда или вызвать спасателей.

А затем на пост отреагировали представители мэрии. Администрация призвала жителей не игнорировать подобные случаи и незамедлительно сообщить о них в ЕДДС по номеру 112.