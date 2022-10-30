Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 октября 2022 года увеличилось на 38 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 38 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 568.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 049 ямальцев.

В России выявлено 6 803 человека с COVID-19, госпитализировано - 611. Всего в стране зарегистрировано 21 423 725 случаев. Излечились от коронавируса 9 008 человек, скончались - 75.