Школьникам из Ямальского района раздают очки

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

Школьникам из Ямальского района вновь выдадут очки. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков.

Напоминаем, что с данной инициативой выступила местная жительница Яна Колмакова. Еще в прошлом году женщина обратила внимание на возникшую проблему: родители школьников не могут приобрести средства коррекции зрения в городах и на заказ, так как ведут кочевой образ жизни.

- Вместе с общественным движением «Ямал» решили вопрос и стали выдавать школьникам очки по итогам осмотра у офтальмолога. В этом учебном году уже закупили необходимую оптику в количестве 77 пар, - сказал Василий Паршаков.

Часть очков уже выдали ребятам Ямальской школы-интерната, еще часть отправили в Сеяху. Остальное распределят в оставшиеся села района.

- Считаю такую помощь очень важной, поскольку очки являются самым верным и надежным способом коррекции зрения при любой патологии, - добавил управленец.