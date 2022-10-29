В Салехарде мамы и жёны мобилизованных создали общественную организацию

Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде мамы и жёны мобилизованных горожан решили создать общественную организацию «Совет семей военнослужащих». В первую очередь активистки будут заниматься информированием, моральной и психологической поддержкой, а также обеспечивать надёжную связь с бойцами и друг другом.

- Держаться вместе сегодня - главная задача для нас, тех, кто должен обеспечить надёжный тыл. Это ради наших близких, которыми мы по-настоящему гордимся,- рассказала инициатор объединения Ольга Лалетина.

По информации городской администрации, сегодня состоялась первая установочная встреча, на которой каждая семья внесла в план работы свои актуальные насущные вопросы.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что частичная мобилизация завершилась. Дальше военкоматы будут принимать только добровольцев или тех, кто хочет служить по контракту.