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НовостиЗдоровье29 октября 2022 10:11

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 октября 2022 года увеличилось на 48 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 29 октября 2022 года
Виктория Терина
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 октября 2022 года увеличилось на 48 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 октября 2022 года увеличилось на 48 человек

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 48 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 530.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 049 ямальцев.

В России выявлено 7 107 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 330. Всего в стране зарегистрировано 21 416 922 случаев. Скончались - 79, за весь период - 390 029.