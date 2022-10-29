Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 октября 2022 года увеличилось на 48 человек Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 48 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 530.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 049 ямальцев.

В России выявлено 7 107 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 330. Всего в стране зарегистрировано 21 416 922 случаев. Скончались - 79, за весь период - 390 029.