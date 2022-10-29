На 4 км автодороги Надым – Аэропорт водитель иномарки спровоцировал ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 25 ДТП, в которых 1 человек получил травмы. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

Авария произошла на 4 км автодороги Надым – Аэропорт. Водитель автомобиля «Chevrolet» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Hyundai» и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель автомобиля «Chevrolet» госпитализирован.

С начала 2022 года на ямальских дорогах в 3 890 зарегистрированных ДТП 19 человек погибли и 266 получили травмы, в их числе 36 детей. В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать установленные правила дорожного движения.