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НовостиОбщество29 октября 2022 6:04

В Муравленко начал работу городской оперативный штаб

Его создали для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности
Павел Посевин
Фото: Администрация Муравленко

Фото: Администрация Муравленко

В Муравленко начал работу городской оперативный штаб. Одна из целей его создания - усиление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности.

Как сообщили в городской администрации, особое внимание уделяют системам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Также выделены объекты жизнеобеспечения города, где усиление охраны необходимо, а именно: в сфере энергетики, транспорта, коммуникации и связи, на ключевых предприятиях.

Кроме того, руководители учреждений и ведомств, входящие в состав штаба, обсудили механизмы охраны общественного порядка. Для этого администрация планирует привлечь общественные организации.