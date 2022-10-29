Фото: Администрация Муравленко

В Муравленко начал работу городской оперативный штаб. Одна из целей его создания - усиление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности.

Как сообщили в городской администрации, особое внимание уделяют системам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Также выделены объекты жизнеобеспечения города, где усиление охраны необходимо, а именно: в сфере энергетики, транспорта, коммуникации и связи, на ключевых предприятиях.

Кроме того, руководители учреждений и ведомств, входящие в состав штаба, обсудили механизмы охраны общественного порядка. Для этого администрация планирует привлечь общественные организации.