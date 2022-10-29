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НовостиОбщество29 октября 2022 3:19

Погода на Ямале 29 октября 2022 года: небольшой снег и метель

Возможны порывы ветра до 15 м/с
Виктория Терина
Погода на Ямале 29 октября 2022 года: небольшой снег и метель

Погода на Ямале 29 октября 2022 года: небольшой снег и метель

Фото: Юлия Кучеренко

По прогнозам ямальских синоптиков на 29 октября 2022 года в округе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и метель. Подует северо-западный ветер с переходом на юго-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы ветра могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов.

В Салехарде ожидается малооблачная холодная погода. Осадки маловероятны. Ветер слабый 2-3 м/с. Температура воздуха -6...-8 градусов.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО