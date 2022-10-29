Новости Ямала сегодня: последние ямальские новости за неделю, новости ЯНАО, региона

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Рассказываем последние ямальские новости за неделю, новости ЯНАО, региона. «Комсомолка» собрала для вас самые актуальные события.

В Салехарде простятся с 23-летним Евгением Яптиком, погибшим при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. На фронте он был старшим наводчиком минометного взвода миномета батареи мотострелкового батальона.

Дума Лабытнанги приняла решение о корректировке главного финансового документа. В итоге городской бюджет увеличился почти на 7%, а это 781 миллион рублей. Из них 100 миллионов - средства муниципалитета (налоги, взыскание задолженности), остальное - финансовая помощь округа.

Сбитая на пешеходном переходе надымчанка получила серьезную травму позвоночника. Девушку сбили вместе с подругой.

В Салехарде установят памятник Сергею Корепанову, скончавшемуся на 75-м году жизни минувшим летом. Выдвинула данную инициативу группа местных жителей, а депутаты гордумы - поддержали.