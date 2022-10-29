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НовостиОбщество28 октября 2022 21:01

Новости Ямала сегодня: последние ямальские новости за неделю, новости ЯНАО, региона

Рассказываем последние ямальские новости за неделю, новости ямальского региона, округа
Марина Прохорова
Фото представлено КП

Фото представлено КП

Рассказываем последние ямальские новости за неделю, новости ЯНАО, региона. «Комсомолка» собрала для вас самые актуальные события.

В Салехарде простятся с 23-летним Евгением Яптиком, погибшим при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. На фронте он был старшим наводчиком минометного взвода миномета батареи мотострелкового батальона.

Дума Лабытнанги приняла решение о корректировке главного финансового документа. В итоге городской бюджет увеличился почти на 7%, а это 781 миллион рублей. Из них 100 миллионов - средства муниципалитета (налоги, взыскание задолженности), остальное - финансовая помощь округа.

Сбитая на пешеходном переходе надымчанка получила серьезную травму позвоночника. Девушку сбили вместе с подругой.

В Салехарде установят памятник Сергею Корепанову, скончавшемуся на 75-м году жизни минувшим летом. Выдвинула данную инициативу группа местных жителей, а депутаты гордумы - поддержали.