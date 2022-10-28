Фото: администрация Салехарда

В Салехарде установят памятник Сергею Корепанову, скончавшемуся на 75-м году жизни минувшим летом. Выдвинула данную инициативу группа местных жителей, а депутаты гордумы - поддержали.

- Конечно, мы с коллегами-депутатами поддерживаем инициативу. Все знали и уважали Сергея Евгеньевича Корепанова. Он внес большой вклад в развитие автономного округа, - прокомментировал председатель думы Владимир Мартынюк.

Памятник планируют установить рядом со зданием регионального заксобрания по ул. Республики, д. 72.

Напоминаем, что Сергей Корепанов являлся председателем Государственной думы региона с 1996 по 1998 годы. В январе 1998 года он возглавил Тюменскую областную думу второго созыва. При его участии разработана и принята межрегиональная целевая программа «Сотрудничество».