Подозреваемый в грабеже ноябрянин сбежал на юг и попался местной полиции

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В Краснодарском крае задержали жителя Ноябрьска, находившегося в федеральном розыске. Как сообщили в пресс-службе местного ГУМВД, мужчина обвиняется по статьям 161 и 163 УК РФ «Грабеж» и «Вымогательство».

- Обнаружили разыскиваемого сотрудники полиции Каневского района, когда патрулировали улицы. Правоохранители заметили странного молодого человека, стоявшего на остановке - он вел себя подозрительно. При проверке документов выяснилось, что 32-летний житель Ноябрьска прячется на Кубани от правосудия, - прокомментировали в ведомстве.

Оказалось, что ямалец скрывается уже полтора месяца. Не желая отвечать за содеянное, он сбежал от следственных органов и притаился в теплом южном уголке.

- Задержанного доставили в отдел полиции, в ближайшее время он будет передан инициатору розыска, - добавили в отделении полиции.