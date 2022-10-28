В Уренгое появился уличный градусник величиной с трехэтажный дом

Фото: личная страница Олега Якимова в соцсети

В поселке Уренгой появился уличный градусник величиной в несколько метров, его разместили на фасаде жилого дома № 22/1 в 5-м микрорайоне. Об этом в своих соцсетях сообщили местный глава Олег Якимов.

«Подрядчик завершил работы по монтажу подсветки и градусника!», - написал управленец.

Кстати, эта идея очень понравилась жителям. В комментариях северяне отмели, что поселок становится красивее и уютнее.

Диапазон температур, который может показывать градусник, колеблется от -60 до +60 градусов. А благодаря его яркой подсветке разглядеть значение на шкале не составит никакого труа.

Фото: личная страница Олега Якимова в соцсети

Напоминаем, что подобный градусник, но высотой с семиэтажный дом, установлен на здании в центре Салехарда. Для более четкой видимости изображения на термометре установлено 26 тысяч штук светодиодов. Корпус столбика и шкалы градусов сделаны из анодированного алюминия, что позволяет использовать его в условиях Крайнего Севера, а также защитить от снега и дождя.