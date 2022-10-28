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НовостиОбщество28 октября 2022 10:18

Житель Салехарда накопил более 150 штрафов за нарушения на дорогах

Сумма долга превысила 80 тысяч рублей
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Госавтоинспекции Салехарда удалось вычислить злостного неплательщика штрафов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 48-летний местный житель. Он задолжал государству более 80 тысяч рублей, такая сумма сложилась из 156 штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Попался мужчина совершенно случайно: переходил дорогу в неположенном месте и, тем самым, привлек внимание правоохранителей.

- При проверке сведений по базам данных установлено, что мужчина систематически уклоняется от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас в отношении нарушителя составлено 28 административных протоколов за уклонение от оплаты взысканий по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.