Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 октября 2022 года увеличилось на 43 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 43 человека. С начала периода количество заболевших достигло 148 482.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 049 ямальцев.

В России выявлено 7 606 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 268. Всего в стране зарегистрировано 21 409 815 случаев. Излечились от коронавируса 11 685 человек, скончались - 78.