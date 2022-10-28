В Красноселькупском районе открыли этнопарк с деревянными идолами и сценой

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Красноселькупский район пополнился еще одним местом для отдыха - этнопарком «Тойкымачы», распложенным в селе Толька. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Юрий Фишер.

«Мы реализовали проект, за который вы голосовали, земляки: в Тольке завершилось строительство Этнопарка. Уверен, что и зимой, и летом эта территория будет радовать местных жителей, погружая в атмосферу национального колорита», - написал управленец.

Отметим, что этнопарк расположился на живописном берегу реки Таз. На его территории находятся стилизованное селькупское стойбище с чумами, землянка, лабаз, сцена и даже различные идолы. Все объекты изготовлены из качественного дерева, произраставшего в еще одном селе района - Ратте.