Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки в Салехарде поймали двух нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Первого нарушителя задержали на ул. Объездная в утреннее время. 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель», ехал в сторону работы, но при этом от него пахло алкоголем. Показания алкотестера составили 0,248 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, допустимое значение составляет 0,160 миллиграмма.

Далее, в ночное время, на ул. Богдана Кнунянца была остановлена машина «Хендей Акцент», за рулем которой находился 25-летний молодой человек. Оказалось, что парень, употребив алкоголь, решил прокатиться с другом по городу. Показания алкотестера - 0,981 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Оба водителя привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.