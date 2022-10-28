В Муравленко приют для бездомных животных просит жителей помочь мисками и ковриками

Фото: администрация Муравленко
До 31 октября жители Муравленко могут поучаствовать в благотворительном марафоне по сбору помощи для приюта «Умка», где содержатся бездомные животные.
Принести можно:
- Одноразовые пеленки и перчатки;
- Поводки, ошейники, миски, коврики, переноски для кошек и собак;
- Мусорные мешки (не менее 60 литров);
- Моющие/чистящие средства;
- Инвентарь для уборки (тряпки, губки и прочее);
- Подстилки для кошек и собак.
А вот приносить корм для животных не стоит, так как у каждого из них специальный рацион, подобранный ветеринаром.
Пожертвования принимаются в отделе досуговой деятельности по адресу: ул. Ленина, д. 55 с 09:00 до 18:00.
Уточнить подробности можно по телефонам: 27-0-36, 8(922)46-92-86-7.