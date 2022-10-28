В Муравленко приют для бездомных животных просит жителей помочь мисками и ковриками

Фото: администрация Муравленко

До 31 октября жители Муравленко могут поучаствовать в благотворительном марафоне по сбору помощи для приюта «Умка», где содержатся бездомные животные.

Принести можно:

- Одноразовые пеленки и перчатки;

- Поводки, ошейники, миски, коврики, переноски для кошек и собак;

- Мусорные мешки (не менее 60 литров);

- Моющие/чистящие средства;

- Инвентарь для уборки (тряпки, губки и прочее);

- Подстилки для кошек и собак.

А вот приносить корм для животных не стоит, так как у каждого из них специальный рацион, подобранный ветеринаром.

Пожертвования принимаются в отделе досуговой деятельности по адресу: ул. Ленина, д. 55 с 09:00 до 18:00.

Уточнить подробности можно по телефонам: 27-0-36, 8(922)46-92-86-7.