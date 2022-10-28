Сбитая на пешеходном переходе надымчанка получила серьезную травму позвоночника

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 27 октября на нерегулируемом пешеходном переходе в Надыме.

- Около 20:00 водитель автомобиля «Газ» совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из них госпитализирован, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

По предварительной информации, у женщины, доставленной в больницу, врачи диагностировали ушибы и серьезную травму позвоночника.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 28 ДТП, а с начала года - 3 863, в которых 19 человек погибли и 265 получили травмы, в том числе 36 детей.

Ранее «Комсомольская правда- Ямал» рассказывала о том, что под Муравленко произошло серьезное ДТП. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги и перевернулась. Один пассажир получил переломы, второй - погиб.