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НовостиОбщество28 октября 2022 5:56

Молодые умы Ноябрьска сразятся в «Битве интеллектов»

В игре участвуют команды молодежной лиги от 14 до 18 лет
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Ноябрьске пройдет масштабный чемпионат «Битва интеллектов - 2022». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в игре участвуют команды молодежной лиги от 14 до 18 лет. Победитель получит кубок губернатора Ямала, а призеры - специальные подарки от организаторов.

В течение трех туров знатоки ответят на авторские вопросы из разных областей, а затем жюри, основываясь на полученных результатах, определит команду-победителя.

Кстати, ведущий «Битвы интеллектов» - Борис Белозеров - обладатель хрустальной совы элитарного телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

Само мероприятие начнется 5 ноября в 17:00. Место проведения - спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит». Вход свободный!