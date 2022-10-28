Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги откроется пункт подбора и настройки слуховых аппаратов «Я вас слышу». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это проект общественной организации «Маяк», который поддержал Фонд президентских грантов.

- В следующем году воспользоваться услугами пункта смогут порядка 60 жителей города Семи лиственниц, Салехарда, Харпа и Аксарки, - прокомментировали в мэрии.

Пожилым людям не только помогут подобрать слуховой аппарат, но и предоставят возможность испытать его в реальной жизни, а если он не подойдет, то подберут другой. Кроме того, при необходимости специалисты могут выехать на дом.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде открылся первый реабилитационно-оздоровительный центр, в котором можно получить протезы, ортопедические изделия и технических средств реабилитации.