АО «Транснефть – Сибирь» выделило средства на ремонт дороги в ХМАО-Югре

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Благодаря финансовой поддержке АО «Транснефть – Сибирь» проведен ремонт автодороги от поселка Болчары до линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Кедровая» Тобольского управления магистральных нефтепроводов в Кондинском районе (ХМАО-Югра). Протяженность автодороги составляет 19 км.

В целях восстановления дорожного полотна был проведен ямочный ремонт на наиболее поврежденных участках автодороги. Работы проводились в теплый период без ограничения дорожного движения, сейчас оно полностью восстановлено. Предпринятые меры позволили обеспечить безопасность дорожного движения и комфортный проезд на любом виде транспорта, что имеет важное значение, поскольку это единственная дорога, которая связывает пос. Болчары с ЛПДС «Кедровая», где работают многие местные жители.

Глава Кондинского муниципального района А.А. Мухин выразил признательность за оказанную помощь. «Транснефть – Сибирь» – наш надежный партнер и соратник на протяжении многих лет при реализации важных проектов, направленных на улучшение жизни жителей нашего района. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в рамках уже зарекомендованных партнерских отношений», - отметил он.

АО «Транснефть – Сибирь» принимает активное участие в социальном развитии Кондинского района. В том числе, при поддержке предприятия в п.г.т. Междуреченский в 2022 году введен в эксплуатацию современный спортивный комплекс, в Болчаровской СОШ проведен ремонт кровли здания и оснащение кабинетов точных наук лабораторным и интерактивным оборудованием. Регулярно выделяются средства на благоустройство населенных пунктов района, в частности при участии предприятия проведен ремонт и благоустройство территории памятников воинам Великой Отечественной войны в поселках Ягодный, Болчары, Куминский.