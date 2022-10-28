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НовостиОбщество28 октября 2022 4:24

На реках Приуральского района начался ледостав

Жителей просят не выходить на лед
Денис Михайлов
Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

На реках Приуральского района начался ледостав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В связи с этим северянам вновь напомнили о запрете движения по воде. Сотрудники управления гражданской защиты и государственной инспекции маломерных судов провели профилактические рейды, в ходе которых пообщались с водителями лодок и раздали памятки.

- Сейчас на реке полным ходом идет ледостав. Мы убедительно просим воздержаться от выхода на лед. Это опасно для жизни и здоровья, - обратился к жителям инспектор ГИМС по Приуральскому району Вадим Сентемов.

Кстати, в этом году на водных объектах Приуральского района зарегистрировано пять происшествий, в которых погибли семь человек.