Фото: МЧС России по ЯНАО

На реках Приуральского района начался ледостав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В связи с этим северянам вновь напомнили о запрете движения по воде. Сотрудники управления гражданской защиты и государственной инспекции маломерных судов провели профилактические рейды, в ходе которых пообщались с водителями лодок и раздали памятки.

- Сейчас на реке полным ходом идет ледостав. Мы убедительно просим воздержаться от выхода на лед. Это опасно для жизни и здоровья, - обратился к жителям инспектор ГИМС по Приуральскому району Вадим Сентемов.

Кстати, в этом году на водных объектах Приуральского района зарегистрировано пять происшествий, в которых погибли семь человек.