Откорректированный бюджет Лабытнанги превысил 780 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Дума Лабытнанги приняла решение о корректировке главного финансового документа. В итоге городской бюджет увеличился почти на 7%, а это 781 миллион рублей. Из них 100 миллионов - средства муниципалитета (налоги, взыскание задолженности), остальное - финансовая помощь округа.

- Каждый рубль направлен на решение важных социальных вопросов. Например, дополнительные средства выделены на обеспечение безопасности школ! Новым оборудованием пополнится сфера культуры. В планах - открытие кинотеатра в Харпе. Также в поселке укомплектуют оборудованием отделение адаптивной физкультуры в Центре единоборств «Северный характер», - рассказала глава города Марина Трескова.

Также дополнительные средства помогут в расселении аварийного жилья, модернизации сетей инженерии и других объектов сферы ЖКХ, возмещении части затрат по ремонту дорог и созданию городской среды.