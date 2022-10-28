Новости Ямала сегодня: последние ямальские новости за неделю, новости ЯНАО, региона

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Рассказываем последние ямальские новости за неделю, новости ЯНАО, региона. «Комсомолка» собрала для вас самые актуальные события.

Директор надымского колледжа получила благодарность от Дмитрия Медведева за помощь жителям Донбасса. Елена Левашова инициировала в образовательном учреждении сбор гуманитарной помощи для мирных жителей ДНР и ЛНР, а также организовала упаковку и транспортировку груза в местный пункт приема гумпомощи.

Все муниципалитеты Ямала получили паспорта готовности к зиме. За межотопительный период были выполнены профилактические и ремонтные работы на объектах энергетики, а также централизованная поставка топливно-энергетических ресурсов в районы с ограниченными сроками завоза груза.

Надымские медики сотворили настоящее чудо: спасли мужчину с остановкой сердца, лежащего на улице. Вызов на станцию скорой помощи поступил от неравнодушных надымчан. Жители сообщили, что прямо на улице лежит человек без сознания и, по всей видимости, ему неожиданно стало плохо.

С 1 ноября школьники и студенты Нового Уренгоя будут бесплатно ездить в общественном транспорте. Депутаты городской думы единогласно поддержали данную меру поддержки, предложенную мэром Андреем Вороновым.

Под Муравленко произошло серьезное ДТП. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела с дорого и перевернулась. Один пассажир получил переломы, второй - погиб.