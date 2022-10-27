В Новом Уренгое впервые откроется гипермаркет «Лента»

Фото: администрация Нового Уренгоя

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов провел рабочую встречу с представителями федерального ритейлера «Лента». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Переговоры с инвестором ведутся давно и успешно. Под строительство гипермаркета определен земельный участок в северном районе города (на пересечении улиц Мира и Окружная), - прокомментировали в мэрии.

Известно, что общая площадь здания - около 10 тысяч квадратных метров, из них для торговых площадей отведено 7 тысяч квадратных метров.

Срок реализации проекта - лето 2024 года. Кстати, с открытием магазина для горожан будет создано более 180 рабочих мест.

Напоминаем, что привлечение в Новый Уренгой крупных инвесторов - одна из задач, поставленных губернатором округа Дмитрием Артюховым.