Директор надымского колледжа получила благодарность от Дмитрия Медведева за помощь жителям Донбасса

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Руководитель Надымского профессионального колледжа Елена Левашова получила от зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева именную благодарность за помощь жителям Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Она инициировала в образовательном учреждении сбор гуманитарной помощи для мирных жителей ДНР и ЛНР, а также организовала упаковку и транспортировку груза в местный пункт приема гумпомощи.

- В такие моменты за жителей нашего округа охватывает чувство гордости. Их энтузиазм, отзывчивость и желание помогать людям - достойны уважения. Поступок каждого человека в сумме дает большой вклад в общее дело, - резюмировал секретарь регионального отделения партии Алексей Ситников.

Напоминаем, что за последние три недели силами надымчан удалось собрать 1,5 тонны гуманитарной помощи для военнослужащих. На днях груз уже отправился в Ростовскую область.