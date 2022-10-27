В Лабытнанги мошенники обманом заставили девочку-подростка открыть им доступ к карте ее матери

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В полицию Лабытнанги обратилась местная житель, у которой мошенники украли 60 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в данном случае аферисты решили действовать через дочь потерпевшей. Обманув девочку, они смогли заполучить деньги ее матери.

- Установлено, что девочке 2008 года рождения пришло сообщение в соцсетях будто бы от ее одноклассницы, в котором она просила разрешения воспользоваться ее номером телефона, чтобы получить код. Якобы девушка потеряла свой телефон и не может сделать этого сама. Далее на абонентский номер несовершеннолетней пришел код, который она сообщила так называемой однокласснице. Посла этого ей пришло еще одно сообщение, в котором говорилось, что банковская карта матери прикреплена к ее номеру. Чтобы ее открепить, необходимо продиктовать номер телефона матери и сообщить пришедший код. После того как дочь потерпевшей, испугавшись, выполнила указания мошенников, с карты матери произошло несколько списаний, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».