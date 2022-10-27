Фото: Правительство ЯНАО

По результатам оценки Ростехнадзора, все муниципалитеты Ямала получили паспорта готовности к зиме. Первыми, кстати, оказались Ямальский район и Губкинский.

За межотопительный период были выполнены профилактические и ремонтные работы на объектах энергетики, а также централизованная поставка топливно-энергетических ресурсов в районы с ограниченными сроками завоза груза. Всего в рамках завоза было поставлено 68,6 тысячи тонн нефтепродуктов, 16,1 тысячи тонн угля и 1,1 тысячи кубометров дров.

- Основное энергетическое оборудование подготовлено в полном объеме. Завершаются работы по конструктивной части и благоустройству территорий после выполнения капитальных ремонтов. Также в этом году заменили порядка ста километров ветхих сетей, в том числе более 32 километров сетей теплоснабжения, 30 - водоснабжения, 8 - водоотведения и порядка 31 километра сетей электроснабжения. В навигацию 2022 года в полном объеме выполнена централизованная поставка топливных ресурсов для объектов ЖКХ, - сказал директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

Отметим, что резервным электроснабжением в округе обеспечены все объекты жизнеобеспечения. Всего имеется 719 резервных источников.

А для оперативного устранения технологических нарушений действует 115 аварийно-выездных бригад, сформированы запасы материально-технических ресурсов.