Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 октября 2022 года увеличилось на 40 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 40 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 439.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 049 ямальцев.

В России выявлено 7 849 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 316. Всего в стране зарегистрировано 21 402 209 случаев. Излечились от коронавируса 12 040 человек, скончались - 82.