Житель Муравленко, едва не задушивший возлюбленную и оскорбивший полицейского, предстанет перед судом

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В Муравленко осудят 32-летнего местного жителя, который едва не задушил возлюбленную и оскорбил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 4 сентября мужчина пришел в гости к своей знакомой и предложил ей совместное проживание. Получив отказ, уже нетрезвый северянин несколько раз ударил хозяйку квартиры кулаками, а затем, обхватив руками за шею, стал душить, угрожая довести дело до конца, - прокомментировали в ведомстве.

На помощь потерпевшей пришли соседи, они же и вызвали сотрудников полиции, которые задержали злоумышленника. При этом мужчина злостно ругался и оскорбил одного из правоохранителей.

На данный момент мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено прокурору.