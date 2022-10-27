В Надыме бригада скорой спасла мужчину с остановкой сердца, лежащего на улице

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Надымские медики сотворили настоящее чудо: спасли мужчину с остановкой сердца, лежащего на улице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

Вызов на станцию скорой помощи поступил от неравнодушных надымчан. Жители сообщили, что прямо на улице лежит человек без сознания и, по всей видимости, ему неожиданно стало плохо.

На вызов тут же выехала медицинская бригада в составе врача Виктора Пономарева, фельдшера Артема Рыбченко и водителя Владимира Юрьева.

Чтобы добраться до места, им понадобилось три минуты. Однако к тому времени кожа мужчины была уже синюшного цвета, а дыхание и пульс отсутствовали.

Не теряя время, специалисты провели комплекс экстренных мер: непрямой массаж сердца, дефибрилляцию и ввели адреналин. Уже через две минуты пациент начал самостоятельно дышать и появился пуль пульс, состояние было стабилизировано.

Сейчас мужчина проходит лечение в Надымской ЦРБ. Угрозы его жизни больше нет.

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