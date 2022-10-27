С 1 ноября школьники и студенты Нового Уренгоя будут бесплатно ездить в общественном транспорте

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое школьники и студенты дневной формы обучения будут бесплатно ездить в общественном транспорте. Сегодня, 27 октября, данную меру поддержки единогласно поддержали депутаты городско думы.

Чтобы воспользоваться льготой, ребятам необходимо, как и прежде, предъявлять в автобусах транспортные карты. Разница в том, что с начала ноября им автоматически присвоят статус льготного абонемента. Все технические вопросы возьмет на себя МУПАТ.

- В Новом Уренгое около 17,5 тысяч ребят пользуются услугами общественного транспорта. Эта мера давно назревшая. Благодарю депутатов, что поддержали эту инициативу. У нас город северный. Во-первых, бесплатный проезд в автобусах - безопасность детей. Во-вторых, это удобно. У нас учреждения образования находятся в разных районах города. Школьники посещают различные кружки и секции, - подчеркнул глава города Андрей Воронов.

Также бесплатно добираться на общественном транспорте до колледжа и техникума в Новый Уренгой будут студенты, проживающие в Коротчаево и Лимбяяхе.