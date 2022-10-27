«Аж мурашки по коже»: в Салехарде плачущая по ночам девочка, которую никто не может найти, сводит жителей с ума

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Минувшим вечером в соцсетях появился странный пост от жительницы Салехарда, больше напоминавший сюжет фильма ужасов. В нем говорилось о маленькой девочке, плачущей по вечерам, но узнать, в какой квартире находится ребенок, у автора сообщения не получается.

- Иногда я слышу по вечерам в подъезде, как плачет девочка. Я хотела помочь, несколько раз поднималась до верхнего этажа, но каждый раз никого не встречала, а плач прекращался. Чердак у нас закрыт на замок, там точно никого нет. Однажды я стала прислушиваться к каждой двери, но этот звук оказался точно не из квартир. А сегодня опять... И как-то громче, отчетливей, как будто на соседнем лестничном пролете. Аж мурашки по коже. Я побоялась туда идти, закрылась в квартире и включила музыку. Может, спросить у соседей, вдруг они тоже слышали? - задается вопросом северянка.

Сначала горожане, прочитавшие данное сообщение, не восприняли его всерьез и лишь посмеялись над автором. Однако позже стали появляться комментарии от других жителей, которые тоже слышали плач ребенка.

- Если с улицы Зои Космодемьянской, то, в принципе, можете не обращать внимание, там вообще дома со странностями, - рассказала Алена Романчук.

- В моем доме происходит тоже самое, я тоже ходила по этажам и прислушивалась, но безрезультатно, - сообщила Лариса Симонова.

- Знакомая ситуация, - отметила Зарина Рамилевна.

Кроме того, пользователь под ником «Елена Леночка» рассказала о странностях, творящихся по ночам в ресторане «Панорама».

- То, что я слышала там, в пустом ресторане, и видела, не дай Бог никому такого. И да, я не пью и не курю, если что, - навела страху северянка.

По ее словам, после пережитого шока она решила спуститься в низ, где сидела охрана. Вызвав лифт, девушка стала терпеливо дожидаться кабины, но, когда та подъехала, двери так и не открылись. Причем приехали сразу да лифта - гостевой и служебный.